拍拖犧牲瞓覺時間 吳卓羲親證同菊梓喬關係未完

吳卓羲（Ron）與林峯昨晚為節目進行錄影，Ron自言不怕被追問戀情，有信心不會輕易被套話。對於緋聞女友菊梓喬轉新公司，他表示支持，更揚言兩人的友情未完！

藝人林峯與吳卓羲昨日為麥美恩主持的無綫清談節目《Mayanne小喇叭》擔任嘉賓，Ron跟林峯由訓練班認識至今已25年，今次在節目中難得同框，不少回憶湧上心頭。問到會否擔心被麥美恩追問感情事？Ron笑言並非第一日入行，不會輕易被套話：「如果有人追問，我就叫佢睇新聞，總之工作至上，冇咁多拍拖時間，如果真係拍拖就要犧牲瞓覺時間。」他拉開話題指最近在不同地方工作，剛從馬來西亞返港，提到在當地宣傳電影時，想跟女粉絲握手卻慘食檸檬，他為此解畫：「我有少少玩，趁佢擰轉身先遞隻手出嚟，佢係睇唔到，所以唔係佢冇禮貌，亦唔係我冇魅力。（少人請你食檸檬？）老實講真係冇。」

林峯預告兄弟幫拍劇 至於林峯透露今年有機會跟Ron一起拍劇，正在洽談細節，而兩人早前已合唱新歌《友情未完》，問到為何不預另一位好兄弟黃宗澤合唱？Ron即時反問：「佢識唱歌咩？我冇聽過佢唱歌。」另外，談到緋聞女友菊梓喬最近簽了新唱片公司，Ron聞言即落閘：「今日講番首歌先。（你知唔知？）知，佢去邊覺得開心同舒服，我都會支持。（同佢係咪都友情未完？）梗係啦，我哋係朋友。」