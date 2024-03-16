指航天科技趙質山違約 「周星馳舊愛」于文鳳與夫追討逾18億
周星馳舊愛于文鳳出身名門，2021年與廖創興銀行後人廖駿倫（又名廖堯城）結婚，自嫁入豪門後，她生活變得相當低調，鮮有公開露面。
日前于文鳳入稟高院指控負面消息不斷的航天科技控股相關人士趙質山，再次引起外界關注。她與老公廖駿倫以原告身份，指稱曾投資及貸款予香港航天科技控股有限公司逾8.4億，但遭到趙質山違約。2人日前入稟高等法院向趙追討欠款，並要求趙及相關公司支付約18.13億，並請法庭下達禁制令，限制趙動用名下資產，上限為15.8億。未知事件是否已進入司法程序，本報記者聯絡于文鳳，詢問有關入稟追討一事，她只直言：「我唔想答呀，唔好意思！」之後便匆匆掛線。
其實于文鳳最為人津津樂道的，是她2010年與周星馳分手後，向對方追討8,000萬港元的物業佣金，兩人最後對簿公堂，並在庭上爆出雙方拍拖13年來的絕密細節。
本文連結 : https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20240316-0316_00282_042/指航天科技趙質山違約--「周星馳舊愛」于文鳳與夫追討逾18億
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：