指航天科技趙質山違約 「周星馳舊愛」于文鳳與夫追討逾18億

日前于文鳳入稟高院指控負面消息不斷的航天科技控股相關人士趙質山，再次引起外界關注。她與老公廖駿倫以原告身份，指稱曾投資及貸款予香港航天科技控股有限公司逾8.4億，但遭到趙質山違約。2人日前入稟高等法院向趙追討欠款，並要求趙及相關公司支付約18.13億，並請法庭下達禁制令，限制趙動用名下資產，上限為15.8億。未知事件是否已進入司法程序，本報記者聯絡于文鳳，詢問有關入稟追討一事，她只直言：「我唔想答呀，唔好意思！」之後便匆匆掛線。