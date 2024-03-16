一家三口齊吸金 謝安琪生日 張繼聰戒煙當禮物

藝人張繼聰與太太謝安琪結婚多年恩愛如初，日前剛度過47歲生日的謝安琪，獲老公彈結他與囡囡唱歌賀壽，身為煙民多年的張繼聰更公開表示以戒煙作為生日禮物，成功冧爆謝安琪。

藝人張繼聰與太太謝安琪（Kay）昨日帶同囡囡張靖出席活動。張繼聰透露這是一家三口首次出席公開活動，表示平日亦有活動邀請他們一家，不過大仔不喜歡幕前工作，故會尊重及保護他：「但囡囡有啲唔同，佢鍾意表演。」張繼聰還透露有前輩會提醒他要小心處理相關工作，以免小朋友有壓力，他指若囡囡將來不想當幕前也沒有問題，表示自己青春期的時候也脫離了幕前工作。

提到早前13日是太太47歲生日，張繼聰透露已送上禮物：「唔係物質嘢，嘗試送一個全新嘅我畀佢，就係戒煙！」他指與太太相識時已經是一名煙民，現正努力戒煙中。Kay即表示戒煙是老公自發的行為，自己亦對這份生日禮物相當滿意。而Kay生日當日，張繼聰還彈奏結他和囡囡合唱為她賀壽，並將視頻分享至社交平台。對此，Kay笑言父女兩人本想製造驚喜，但適逢當日她在家中，故目擊了全程，至於生日願望，Kay希望所有朋友及長輩都身體健康。

佛系角逐金像獎 而提到憑電影《4拍4家族》角逐今屆金像獎「最佳女主角」，Kay就表示對攞獎平常心：「隨緣啦，有份角逐嘅對手都係我好朋友，以前好多人話演員有斷層，但係睇到今屆『最佳女主角』提名名單，有好多唔同年紀女演員，有機會累積到作品演好嘅角色，呢樣已經好開心，係好健康嘅現象。」