獨家探班：陳豪馬國明為愛妻攞定假 黃宗澤孤家寡人 焗住捱打

三大視帝黃宗澤（Bosco）、陳豪及馬國明昨日為劇集開工，作為動作擔當的Bosco不單拍到手臂瘀傷，兩位拍檔更有意趁愛妻生日時請假，單身的Bosco即時大呻：「蝦我孤家寡人！」並搞笑謂愛犬6月生日要放假。

黃宗澤、陳豪、馬國明、陳星妤及徐榮昨日在酒店內為邵氏劇集《執法者們》進行拍攝，而前一天他們剛在荒山野嶺取景，Bosco更有連場動作戲甚至要吊威吔，最後不慎掛彩撞瘀手臂，陳豪大表同情：「Bosco係動作演員，佢最辛苦，有好多血淚史。我都好辛苦，我要不斷觀賞佢嘅打戲。」Bosco問他會否技癢想打埋一份？陳豪即說：「我見你打到咁，我個心都戥你悲傷，你打得好英偉。」Bosco指當日陳豪要穿上3件頭西裝跟他通山跑，跑至大汗淋漓也辛苦：「馬國明就最舒服，打完晒佢先出嚟攞尾彩。」馬國明笑言：「因為你哋兩個騷錢貴，所以要拍多啲，我騷錢平，所以最後出嚟。」

講到陳豪的太太陳茵媺下月1日牛一，一向愛妻的陳豪表示已向劇組請假，希望能如願，Bosco聞言說：「為咗陳豪嘅家庭幸福，由我同馬國明頂住。」陳豪補充：「其實我、我太太同個女都係4月生日。」馬國明即時舉手謂：「5月係我太太生日。」Bosco無奈說：「咁4月我同馬國明頂，5月就我同陳豪頂，大家都蝦我孤家寡人，咁6月我隻狗生日呀！」

陳星妤挑戰做女團 提到劇集《新聞女王》開續集，人選敲定Bosco及馬國明，馬國明坦言暫時未知詳情，一切隨緣，而Bosco笑謂：「我都唔知演咩角色，可能又係彩蛋先出現，但最緊要收足片酬。」

至於陳星妤在劇中飾演富家女兼女團成員，為演好角色事前有上堂學跳舞：「都幾有趣，仲拍咗啲女團舞。」她透露現在同時拍攝另一套劇《廉政行動2024》，日前拍了一場淋雨戲後身體有點不適。