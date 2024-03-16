趙麗穎挑戰高難度 夠晒滿足

趙麗穎主演的古裝偶像劇《與鳳行》將於18日播出，為劇集舉行記者會後，她近日在社交網大派福利，以露肩長裙大晒白滑香肩，為新劇落力宣傳，吸引大批粉絲讚好。劇組近期公開的拍攝花絮片中，可見趙麗穎拍攝前接受了一連串動作特訓，她直言今次動作戲難度甚高，但完成後成就感也相當大。