中娛星動：沉寂逾兩年 視頻突解封 趙薇社交網異動 復出試水溫

趙薇被「封殺」兩年多，雖然不時「蒲頭」，但行蹤一直是個謎，近日有傳她正聯繫各單位，密謀6月正式復出，網上有些平台更對她離奇「解封」，網民驚訝之餘亦大感期待。

曾跟章子怡、周迅並列內地一線花旦的趙薇，自2021年傳被列入「劣迹藝人」後遭封殺，至今已兩年多，其演藝事業全面停頓。儘管如此，她亦有偶爾現身，不致被人徹底遺忘，對上一次她自己更新社交網是去年8月，而上年6月趙薇現身機場，更與現場粉絲互動，早前於北京機場亦被網民偶遇。

傳言6月回歸 正當外間以為趙薇不會有機會重返娛樂圈之際，日前網上突然瘋傳她即將復出的消息，內地網站解封了趙薇的視頻，而她的社交帳號亦恢復正常，版面重見《畫皮》、《還珠格格》等代表作字眼，不少網民看到後都感到相當驚訝、意外，繼而傳出她即將復出的消息，引發了廣泛關注，此外，她主演的劇集陸續上線，據稱《還珠格格》網上的演員表也更新了。其實團隊一直有釋放復出的消息試水溫，之前有傳趙薇會於3月8日回歸，及後又有博主於網上留言稱6月才真，但直到今日，趙薇方面卻未有任何大動作，令粉絲為此而十分焦急。

網友以Baby作比較 日前12日是趙薇的生日，其台灣粉絲後援會於前日在社交平台Po出兩張疑似趙薇的最新照片，貼文指是趙薇最新分享，由於當日是白色情人節，相片中的趙薇手上拿着一朵粉紅色鮮花遮住嘴巴。另外，有指趙薇的團隊已接觸一些內地雜誌的主編，若然能順利登上封面，她就要正式復出。網民紛紛力撐留言：「既然Angelababy可以復出拍雜誌，為甚麼趙薇不可以？」