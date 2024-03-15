最具話題韓劇演員 撼贏「老婆」金智媛 金秀賢登頂

韓星金秀賢強勢回歸公仔箱的新劇《淚之女王》，除了擊敗朴炯植及車銀優各自孭飛的熱播劇，登上最具話題韓劇榜首之外，他更揮低兩大男神，空降最具話題韓劇演員No.1。

相隔3年再戰公仔箱的金秀賢，夥拍神劇《太陽的後裔》女星金智媛合作的新劇《淚之女王》，與另外兩位男神車銀優及朴炯植各自孭飛的劇集《美好世界》及《低谷醫生》同期對撼搶收視。

《淚》劇講述男女主角在婚後3年，奇迹地挽救婚變危機，雖然劇迷對於首集便宣布金智媛患有罕見絕症的角色設定甚感失望，但在金秀賢及神劇《來自星星的你》及《愛的迫降》編劇朴智恩加持下，毫不影響劇迷追看意欲，第2集收視由首播5.9%狂飆至8.7%，再次印證金秀賢的收視保證，他更火速稱霸最具話題韓劇演員排行榜，拍檔金智媛屈居亞軍。而在同期熱播的幾部韓劇中，女星全鍾瑞與男星文相敏憑韓劇《不可能的婚禮》分膺第3、4位。《美》劇的車銀優與金南珠進佔第5、6位，至於《低》劇的朴炯植與朴信惠則分別排名第7及9位。

《淚之女王》收視稱霸 與此同時，《淚》劇播出後，除了拖冧《美》與《低》劇收視之外，亦撼贏同期播映的所有劇集，登上最新一期最具話題韓劇No.1。另外，由金慧秀、趙震雄及李帝勳合作的話題劇《Signal》前日落實開拍第2季，令一眾等足8年的劇迷引頸以待，更希望續集可以原班人馬上陣。