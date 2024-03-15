暢所欲玄：龍年坐向飛星風水（下）

龍年進入九運的第一年，東西向的好壞比較明顯。坐西向東，大窗向東的家居，上年二黑病符，求財時容易有腸胃病。今年一白貪狼財星飛到東方，東方五行屬木，一白財星五行屬水，水木相生，財星生入東方，今年運氣比上年好好多。

坐東向西，大窗向西的家居，春夏秋冬都有西斜，香港天氣比較熱，西斜的家居亦比較熱。上年六白武曲吉星飛臨，五行屬金到西方也是金，所以六白權力星有力，有利工作。今年五黃災病星在西方，加上西斜的陽光，令五黃星力量更強，所以今年向西的朋友運氣有些不佳，要注意健康。

坐西北向東南，大窗向東南的家居，冬暖夏涼，自古到今，人人都喜愛的坐向。溫暖的

香港，不是太特別。上年三碧是非星到東南，不算太差，因為東南方與三碧星，其五行皆屬木，而且有雷風相薄的特別關係。今年二黑病星到，木土相剋，病星宜用金化泄，不宜剋戰，所以向東南的朋友，小心健康。

坐東南向西北，大窗向西北的家居，上年五黃凶星，運程不順已成過去。今年四綠文昌星飛到西北方，西北方本性為權力地位，文昌星飛到，有利文書工作與讀書，名聲地位有提升。

全球算命師大賽總幹事李文淵師傅