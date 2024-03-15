娛樂

王敏德出戰高球賽 狀態大勇
藝人王敏德（Michael）近日以澳門職業高爾夫球員協會的新任會長身份出席當地配對賽，穿上修身運動服的他狀態大勇，展示出弗爆身形及矯捷身手，他又預先到比賽場地熟習環境，並作賽前熱身。賽事中Michael與英國高爾夫球星Ian Poulter組隊，打出超水準表現，絕對有姿勢有實際。
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