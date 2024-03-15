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關錦鵬望新導演走得更遠
關錦鵬昨日出席影視展活動，他指早年替趙薇的《致我們終將逝去的青春》擔任監製，是因為被劇情感動，而答應為導演祝紫嫣的《但願人長久》做監製，則是欣賞對方拍的短片。關錦鵬指監製應常站在導演身邊，向對方提出建議。他希望政府或有關方面將新導演的作品推得更遠，令更多人關注，讓新導演不會變成「一片導演」。
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