娛樂

林俊傑成都騷 被歌迷投訴

新加坡天王林俊傑早前在成都舉行演唱會，有觀眾事後在網上投訴主辦方安排混亂。網民指當日上千名觀眾被堵在檢票口，最終遲了15分鐘入場，錯過了3首歌，加上當日下起傾盆大雨，但主辦方卻未有安排足夠雨衣，歌迷冒雨坐足3小時，故此在林俊傑致謝時，不少歌迷大叫主辦方倒閉。
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