黃紫盈學到嘢 睇穿大廚心思

在日本攻讀調理師課程的前新聞主播黃紫盈，還兼讀其他課程，剛喜獲首個「蔬果鑑定營養師」資格，當真好學不倦。紫盈認為這樣可幫助她了解食材特性，從而提升廚藝。紫盈表示現在出街食飯會多了份樂趣，會知道大廚設計菜式的心思，笑言減少「中伏」機會，她更是稱職買餸專員，現經常做直播，跟粉絲分享買菜心得。