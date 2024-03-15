計劃4月歐遊充電 蔡卓妍開騷瘦10磅 創體重新低

藝人蔡卓妍（阿Sa）、韓國人氣男團SHINee成員珉豪和泰國男星Dew，昨日現身品牌活動，吸引數百粉絲到場，場面墟冚。兩大型男到場後，向着粉絲不停揮手及派心心，尖叫聲此起彼伏。

阿Sa透露5月將為電影《神探大戰2》開工，故4月有少許空檔想去旅行充電，笑言看到航空公司推出機票半價優惠計劃，便想慳得就慳，去歐洲旅行散心，她表示：「導演韋家輝可能會再寫寫改改，做到最精，所以原本3月開工，依家改5月，都驚再改，好彩之後巡唱已經Mark咗期。」阿Sa自爆之前為了準備演唱會，有幾個月沒約朋友見面，現在就要「還債」。她還透露自己為備戰演唱會足足瘦了10磅，現在是最苗條的時候。原本極度討厭運動的阿Sa，發現運動瘦身後狀態更佳，笑言：「依家瘦過做女嘅時候，好想保持住，好似有少少心理病，覺得食咗唔郁就會肥番。」

Dew練定廣東話拍港片 而同場的Dew表示自己很愛吃美食，前晚已經吃了火鍋，笑稱自己狂吃都不長肉可能是身體出了問題。他還坦言很喜歡香港，就算不是工作都會找機會和家人再來。對於「泰國F4」的Win也來港拍電影，Dew就大讚對方犀利，表示如果自己廣東話有進步都想挑戰港片，並即場用廣東話介紹自己當練習。提到與人氣高漲的珉豪同場，Dew就略顯怕醜，表示自己很緊張。