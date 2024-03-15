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胡卓希撩玩HeHe 朱鑑然火速點頭

朱鑑然、胡卓希 朱鑑然、胡卓希
朱鑑然、胡卓希
藝人朱鑑然（朱仔）與胡卓希（Jason）在ViuTV劇集《飛黃騰達》演同性戀人，原來當初朱仔的角色是由對方推薦，Jason說：「我同劇組諗咗好耐搵邊個女演員演Ellen，後來我諗，點解唔可以係男仔呢？就推薦朱仔做，佢又好樂意！」又指回想拍攝二人牽手一幕時，吸引了劇組人員圍觀及起哄。
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