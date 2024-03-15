猛男包圍跳脫衣舞 陳靜拍拖不求財 有「深度了解」對象

陳靜穿Bra Top晒「導彈」，一副戰鬥格。

藝人陳靜昨日與三位韓國猛男會面，穿Bra Top以戰鬥格上陣的她，見到猛男除衫即時變怕醜，不敢直望！她直言揀男友首要有肌肉，並自爆已有「深度了解」的好朋友。

陳靜（DaDa）昨日穿Bra Top亮相，以嘉賓身份現身韓國音樂劇《WILD WILD》記者會，與來自韓國的三位大隻團員姜天一、李國榮和鄭漢三見面。DaDa被安排坐在高櫈上，三位猛男圍着她跳舞，又摸她大髀及搭膊頭，他們邊跳舞邊除衫，最後赤膊示人，DaDa全程擰歪臉掩嘴笑，不敢直視。她表示是第一次睇猛男表演，大感尷尬，但大讚三人舞技出色，笑言向來喜歡探索新事物。她指不敢直視三人是因為情緒高漲，覺得自己應該在台下做觀眾，下次想帶同女性朋友一齊來睇騷。

撐枱腳不如行山 DaDa大讚三位猛男肌肉線條明顯，希望將來有機會合作，並直言過往的男朋友大部分是肌肉型，會對此類型加分。她指拍拖不需要去高級餐廳，只需帶她行山做運動：「對錢嘅睇法唔同咗，覺得錢唔係最重要。」又自爆有了解中的朋友，不過亦有與其他人發展，笑言有些是「小了解」，有些「中了解」，只得一個是「深度了解」。

至於猛男隊長李國榮和鄭漢三同樣首次來港，對5月的香港站演出表示期待，李國榮指首次見到不同女性覺得緊張，會帶着這種心情演出。至於姜天一曾經來港，更識做地用普通話說「我愛你」。三人都有擅長的舞步，鄭漢三以可愛的舞姿賣萌、李國榮擅長狂野舞步，姜天一最耍家的則是現代舞。