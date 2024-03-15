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方皓玟560萬買旺角新盤
方皓玟早前亦曾為所購入的樓盤拍攝宣傳微電影。
歌手方皓玟斥資560萬元，購入旺角Elize Park一個中層單位，擬作收租之用。據地產界人士表示，今次助方皓玟入市，完全是「無心插柳」，因較早前巧遇，曾向方皓玟提及上述項目於新春後推出了優惠，才得悉對方一直好喜愛花墟附近的地段，且看好該區發展前景，結果一拍即合，短時間內促成此宗交易。
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