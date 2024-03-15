郭珮文真材實料 唔怕打假 波波被調戲 前輩認胸不認人

「新咪神」郭珮文曾被質疑「打假波」，對於有研究指「事業線」Y形和I形能分辨真假胸，她則不認同，笑稱能隨時Y、I形切換；至於黃婧靈則被大胸所累，遭前輩演員調戲。

「最佳女主持」麥美恩（Mayanne）與曾展望（GM）主持的無綫節目《Mayanne小喇叭》昨晚首播，首集邀來麥玲玲、郭珮文（Juliana）和黃婧靈（波波）擔任嘉賓，大談「身材好是現今的流量密碼」主題。「新咪神」郭珮文謙稱身材只是過得去，自爆減肥前曾經是肥妹仔，又指瘦身連胸部也會縮水。問到可有被質疑是「假胸」？她則不在乎說：「好多呀，好多人會留言話假波。」GM講到有研究指Y形及I形事業線有助分辨真假，郭珮文則不同意笑指自己能Y、I隨時切換：「托起咪就係Y，齋唧咪就係I囉！」

莊子璇想拍古裝劇 「咪神」波波指「波波」的名字由網友所取，曾經為這個名不開心，又大爆驕人身材被前輩調戲：「有一次拍劇開05，同Mayanne同一套劇，當時笠頂帽落到個鼻，換衫出嚟同個前輩打招呼，但佢冇理到我，發現佢望緊我心口，佢話：『好彩認到你心口咋，如果唔係都唔認得你！』」Mayanne即八卦前輩是誰，波波做了個口形，Mayanne即心領神會：「嗰個連我都調戲呀，但都係劇情需要啫！」

此外，波波昨日與莊子璇、姜依宁到維園為《2024香港花卉展覽》攝影比賽擔任模特兒，莊子璇首次穿起古裝，她指雖然束起頭髮有點辛苦，但有機會也想拍攝古裝劇，到時會頂硬上。