MIRROR合體拍戲 姜濤最舒服 Anson Lo打到飛起 扯傷腳筋

MIRROR終於完成夢想，12子齊齊上陣拍攝電影，戲中Anson Lo最打得，拍攝時難免受傷扯親腳筋。而飾演催眠師的姜濤笑稱身手不及人，拍攝時最舒服。

男團MIRROR擔綱演出的電影《12怪盜》將於本月28日上映，他們表示全團12人一齊拍攝相當難忘，實現了全隊拍攝電影的夢想，日前受訪時Edan表示：「12個人一齊拍，拍攝上一定有困難，特別有啲武打戲，真係要排得好仔細，所以攝製組特登搵咗12個替身，每個人黐住個名，佢哋會演一次試位，之後我哋先埋位，最後一場打鬥戲好精彩，未試過拍一個咁長篇嘅打鬥戲，都有成3、4分鐘。」

Lokman踢穿牆 當中打得最多的是Anson Lo，他表示：「因為我喺戲入面身手最靈活，但喺最後3、4個鏡頭隻腳飛得太高，唔小心扯親條筋，好彩都好快好番。」而同樣要起飛腳的隊長Lokman則展現「力的表現」，竟然踢穿牆：「我哋有搭景拍攝，幅牆踢咗兩下冇事，但踢到第三下就『嘭』一聲穿咗個窿。」

姜濤則飾演催眠師，問他有何技能？他笑言：「我最舒服，因為身手方面唔夠其他人勁，所以有個好簡單手勢催眠人，導演都搵咗催眠師教我。」懂動物傳心術的AK與擅於竊聽的Stanley和狗狗有不少對手戲，他們表示拍攝比想像中順利，AK表示：「事前都有擔心同狗狗拍會影響進度，但都尚算順利，因為現場有訓練員，狗狗嘅主人又喺度，畀好嘅指令佢，所以都好順利完成。」MIRROR期望票房可以達到3,000萬，屆時會開Live報答鏡粉。

Anson Lo（左）與姜濤都忍唔住笑！ Anson Lo在戲中打得最多。