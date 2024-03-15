吳若希孖賴慰玲 迎風Chok甫

蕭正楠、吳若希和賴慰玲等最近到海邊拍攝無綫劇集《奔跑吧！勇敢的女人們》，蕭正楠拍到頭髮凌亂，並罕有地在社交網「呻攰」，不過他解釋是笑到攰：「很累，不過是笑到累，一班人一齊開工係開心嘅。」而吳若希在狂食西北風期間，與賴慰玲合體示範如何擺甫士而不失霸氣，兩人無懼強風，展現冷酷表情，氣場全開。