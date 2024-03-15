娛圈單打：收視開出紅盤 男神搞笑加分

重頭韓劇《淚之女王》開播，收視節節上升，第二集已超過8%，「破十」幾無懸念。外界對於此劇評價正面，香港觀眾同樣熱議，最大功臣是男主角金秀賢的搞笑演出，令人看得輕鬆開心，收視自然開紅盤。

金秀賢10年前憑《來自星星的你》紅遍全亞洲，「都教授」是擁有超能力的外星人，人設非常屈機，女觀眾看得如癡如醉。今番再拍同一編劇，《淚之女王》卻是一個入贅豪門的女婿，儘管人設仍然屈機，集靚仔和高學歷於一身，但在大家族之中毫無地位，只能任由差遣，跟老婆感情又差，孤立無援，連想離婚，也因為害怕日後無法立足社會而欠缺勇氣，簡直就是一個可憐的小男人。

若是一般情情塔塔的韓劇，這種角色肯定不會成為主角，但《淚》劇卻以這個小男人的角度出發，反而得出反差效果。尤其金秀賢放下都教授的高冷形象搞笑演出，一場醉酒喊戲，說自己因為醉酒樣子太Cute而被老婆看中、毀了一生，令人捧腹。

粉絲則認為，這是金秀賢的「本色」演出，皆因他的性格本身就是愛玩愛笑。過去他曾參演綜藝節目《Running Man》，的確毫無偶包，傻氣討好。早前本欄已經講過，男神近年冇乜聲氣，今番復出幕前，許勝不許敗。如今《淚》劇好評如潮，要重登風雲男神之位，指日可待。

女主角金智媛在劇中是豪門千金，做生意十分能幹，待人處事卻十分冷漠，與家人關係疏離。目前的演出算是恰如其分，未來應更有發揮。有香港網民說她似年輕時的江欣燕，睇睇吓似乎又有幾分相似，哈哈。