孖《繁花》團隊激瘦亮相 Baby回歸狀態勇 放風恨拍港產片

早前捲入是非的女星楊穎（Angelababy）前晚現身香港出席影視展，今次是她自風波後首度參與非海外公開活動，狀態大勇！Baby今次露面不單登上內地網上平台熱搜，網上更有傳她有機會回歸綜藝節目《奔跑吧》以及跟人氣小生李現合作拍劇，強勢回歸。

Angelababy早前傳捲入「19禁」脫衣歌舞騷風波遭社交平台禁言，在幕前消失了一段時間，如今事過境遷，早前她兩度在海外試水溫，繼現身杜拜出席酒店開幕派對後，再參與英國電影電視藝術學院盛典，每次出Post都獲百萬網民畀Like，反應正面。前晚是Baby自風波後在港現身公開活動，偕名模琦琦及內地人氣劇《繁花》演員鄭愷與佟晨潔出席假尖沙咀舉行的影視展「上海之夜」活動。

Baby身穿品牌高級訂製的白色拖地晚裝，雖然身材激瘦，但精神奕奕，全程笑容滿臉兼侃侃而談。在上海出生的Baby表示沒有看過以舊上海為背景的《繁花》，但已從不少劇迷口中得悉劇情：「我睇過本小說，將上海地圖描述得好清晰，媽咪都話有去過嗰啲地方，為上海起咗好好嘅宣傳作用。（帶佟晨潔同鄭愷遊香港？）今次時間好緊迫，都想帶佢哋四圍去，因為香港夜景好靚。」Baby透露兒子「小海綿」在上海讀書，所以今次未能帶他來港，笑言現時兒子就讀一年級，開始有點百厭，需看緊一點，所以也不會留港太久。剛迎來35歲生日的Baby表示生日跟朋友玩化妝比賽，互相化妝鬥靚，又笑指兒子很懂事，將新年利是全數給她做生日禮物：「我話媽咪唔要，人哋畀你嘅利是，阿仔之後將屋企啲公仔畀晒我。」工作方面，拍過不少香港電影的她直言想接拍香港的影視作品。

傳重投《奔跑吧》 同樣在上海出生的琦琦透露女兒操流利上海話，老公任達華則是「有限公司」。她知道同是名模的佟晨潔有份參與《繁花》，大讚對方厲害：「佢演飯店經理，我話你真係似經理。（你拍得唔得？）我唔想做經理，我想做吃貨多啲。」而佟晨潔透露花了一、兩年時間試鏡，至開機前才知道是演飯店經理，由於角色入屋，她外出用膳時試過有經理要求合照，並向她自我介紹，她笑言自己成了業界的典範。至於劇中演富二代的鄭愷拍攝時獲導演不斷加戲，問到會否感壓力？他坦言：「由於用上海話交流，好有親切感，初時都緊張。」聞得佟晨潔為此劇推掉部分工作，鄭愷笑言本身工作不多，故沒有太大影響。

Baby前晚在港露面後，「Angelababy白色高訂」詞條即時登上內地網熱搜榜首，加上昨日內地一線雜誌在網上官宣Baby擔任封面女郎，兩大好兆頭足證其人氣力及影響力！承此氣勢，網上傳出Baby大有機會回歸內地綜藝節目《奔跑吧》新一季的錄影，作為節目元老級主持人，粉絲都對其回歸大感期待，另有傳她將與人氣小生李現合作新劇，若兩者事成，有望助Baby重上事業高峰！