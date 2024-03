至於日本人氣組合Snow Man就連續3年奪得最高榮譽的「年度歌手」大獎,爆紅組合YOASOBI憑為動畫《我推的孩子》獻唱的全球大熱主題曲《IDOL》獲得「最佳串流單曲」,去年5月分裂的組合King & Prince憑專輯《Life goes on / We are young》獲得「年度單曲」及「年度5大最佳單曲」。