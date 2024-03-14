被提議與男主角「性交谷戲」 莎朗史東開名爆 威廉寶雲扯火反擊

美國女星莎朗史東（Sharon Stone）於2021年推出自傳，當中大爆曾有一名監製向她施壓，要她在拍一部電影前先與男拍檔性交，而前日莎姐受訪時，揭露該男拍檔是影星威廉寶雲（William Baldwin，艾力寶雲之弟），即令對方大為不滿並威脅會出書爆莎姐內幕來反擊！

莎姐與威廉曾於90年代合作拍攝情慾懸疑片《偷窺》（Sliver），莎姐於訪問中指是《教父》（The Godfather）的已故金牌監製羅拔伊雲斯（Robert Evans）提議她要與威廉上床。莎姐表示當時羅拔召喚她到辦公室洽談該片事宜：「佢當時同我講，佢以前都同女星Ava Gardner上過床，並提議我應該同威廉寶雲上床，因為如果我咁做，會令我哋喺銀幕上有化學作用，而如果我跟住做，就會救咗部戲，因為佢哋需要威廉喺戲中有更好表現，呢個正係佢哋要面對嘅問題。」

而莎姐亦表示當時有向羅拔提議由其他男星演出，其中包括之前與她在《本能》（Basic Instinct）中合作過的米高德格拉斯（Michael Douglas），但提議遭到羅拔拒絕。莎姐坦言當時好沮喪，因為夥拍完金像影帝米高後，竟然與一個只拍過5部片的新人威廉寶雲合作，她表示：「我唔需要Ｘ米高德格拉斯，米高都可以過嚟開工，而依家我竟然要靠『性交』先可以拍戲？」莎姐並未有透露最終有否跟隨監製的意思與對手上床。

嘲對方因愛生恨 莎姐爆料後，威廉寶雲即嬲爆於社交網回應並狠批對方，他表示：「唔肯定點解莎朗史東咁多年後仍然持續講我，佢係咪仍然暗戀我，定係因為我迴避佢嘅求愛，多年後仍然受傷？」而威廉留言中更表示正在考慮是否出書，講述有關莎姐許多令人不安、古怪及不專業的故事。