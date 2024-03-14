娛樂

胡杏兒同「自己」打卡
視后胡杏兒雖已為人妻人母，但美貌凍齡依然靚女，早前她飛到米蘭出席時裝周，一出場就成為全場焦點。近日她回到香港，在港鐵站遇到自己的廣告牌，心情大靚的她趁機打卡，只見她穿上皮褸搭配牛仔褲，加上一頭清爽短髮，型格十足，站在廣告牌前面，張開雙手對鏡頭展露燦爛笑容。
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