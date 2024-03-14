陳自瑤肉搏黎諾懿 騷完美Body

藝人陳自瑤（YoYo）、羅子溢、黎諾懿及王敏奕等主演的無綫劇集《婚後事》自播映以來話題甚多，前晚一集焦點場口是YoYo與諾懿的親熱場口，除了燈光營造的浪漫氣氛，YoYo的美好身段相當吸睛，絕對是其「晒冷」之夜！無論她穿着貼身拉丁舞衣、喱士吊帶睡衣或是簡單的純白內衣，都近乎零瑕疵。除了白滑美肌及隱約的人魚線相當誘惑外，其一雙修長美腿更是贏盡掌聲，獲網民封為「完美線條」。

張曦雯出浴「肩」索 YoYo事後透露全是親身上陣，笑言拍攝時唯一擔心的是出來的效果是否唯美：「拍嗰日我盡量希望自己展現嘅係最佳姿態，為咗靚啲，場口入面嘅睡衣同內衣都係我親手去揀同買，希望可以揀到最適合自己嘅。」

至於同樣熱播中的新劇《再見．枕邊人》中，張曦雯亦有一場11秒出浴大騷香肩的場口，雖然性感度比YoYo低，但當中一場她對父親杜燕歌的自責戲，先後展現了憂慮、釋懷、無力、自責、淒涼等不同情緒，就喊戲都有多個層次，難怪獲讚演技大有進步！