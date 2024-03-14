無緣LOONG 9感可惜 張鎬濂進軍影視界 或組兄妹團

選秀節目《亞洲超星團》練習生張鎬濂對未能在節目中成團，直言感到可惜及遺憾，預告日後將全力向影視圈進發，又笑指可與妹妹組兄妹團。而節目另一日籍練習生滑川光祐則投訴「被偷錢」。

鎬濂昨日到新城廣播受訪，媽媽洪欣化身助手到場打點，卻堅拒合照並解釋自己只是客串，鎬濂則指媽媽已等同自己半個經理人，談到完成《超星團》，他直言鬆了一口氣：「之前畀太大壓力自己嘞。（唔捨得？）肯定，入唔到團都覺得可惜同遺憾嘅，不過戥成團嘅開心。（返嚟香港發展？）希望，想回饋香港粉絲。」

鎬濂坦言日後會主力向影視圈進發：「其實今次參賽，我都係博一博，即使唔得都可以記錄自己嘅初心同夢想，日後亦唔會完全放低唱跳。」問到團名「LOONG 9」引起爭議，他表示團名幾特別，有「龍年9個」的意思。談起胞妹近日獲讚「生得靚」，他笑說：「佢當咗我係偶像，學我拍啲跳舞片。（叫佢入行，同你組兄妹團？）其實唔係唔得喎，但要等佢18歲先，大個咗睇佢鍾意做乜啦。」

日籍練習生投訴被偷錢 另外，《超星團》日籍練習生滑川光祐於社交網發文，指在決賽日於大會提供的酒店遺失一千港元現金，力斥酒店職員偷錢。節目組昨日發出聲明，指摘他事發當天未搞清楚情況就搭飛機離開，又私自公開事件，影響節目組聲譽：「節目組連續幾天聯繫選手，並通過其日本夥伴試圖取得聯繫，均未成功，也始終未獲得任何選手提供的事實依據。」又指會保留正當維權的權利。光祐事後突然「縮沙」，發文表示對自己做法感到遺憾及抱歉，又表示已與節目組取得聯繫，商討後續處理辦法。