Day捲緋聞：沒有繼續發展 So Ching走出陰霾 恨赴美發展

So Ching激罕受訪，談及近況及心情。

女團COLLAR前成員蘇芷晴（So Ching），自男友李啟言（阿Mo）前年因MIRROR演唱會墮屏事故重傷後，一直低調照顧男友，更退團淡出幕前，她近日接受訪問時罕談阿Mo，覺得今次事件像發了一場夢，並透露自己有意赴美國發展。

So Ching離開COLLAR後，去年重操舊業做跳舞導師，並推出翻唱歌曲兼開設個人影音平台轉做網紅，似乎已走出男友重傷陰霾，日前她更在網上接受訪問，並罕談近況及心情。她透露準備參加國際性跳舞比賽，冠軍更有望到美國交流，當問到是否會去美國發展時，So Ching說：「會返嚟㗎嘛！」

經歷事故似發夢 問到如何走出陰霾時，她透露：「主要都係因為時間……好老土咁講，時間可以沖淡一切。因為我以前唔信㗎，以前聽就會覺得『你實咁講㗎啦！』但原來基於呢件事嚟睇，都幾套用到。」對於外界輿論，她坦言自己從未理會：「老實講我係從來冇睇，即係除非真係彈到埋嚟囉，因為我冇開任何通知，冇咩必要都唔會撳嚟睇。」

談到情緒管理，So Ching坦言會有負面情緒，但愈來愈影響到心理，她自覺生活焦點已有所改變：「我覺得話好似發咗場夢好貼切，我覺得最大轉變係我個人慢番少少囉！一直都係個好心急嘅人。但上年年中打後開始，搵番自己生活節奏，就慢慢知道其實自己係點生活先比較好。」更認同事故令她急速成長。

至於她的前隊友許軼（Day）被傳撻着ViuTV選秀節目《全民造星V》10強參賽者魏念恩（Nathan），Nathan因爆出不斷向女友借錢及其後捲入對方自殺風波而退賽，因此Day粉絲都不睇好今次緋聞。Day經理人昨晚於社交網否認二人戀情：「想交代一下，Day上年年尾經過朋友介紹而認識Nathan，過咗一段時間的了解，並沒有繼續發展情侶關係，多謝大家關心，報道中的很多都是不實謠言。」