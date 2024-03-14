娛樂

柯震東 碌爆卡氹名媛

柯震東為了博紅顏一笑，認真大手筆。 柯震東為了博紅顏一笑，認真大手筆。
柯震東為了博紅顏一笑，認真大手筆。
台灣藝人柯震東近日被指和內地名媛程穎婕同遊日本，有遊客直擊柯震東帶着程穎婕去到二手手袋名店消費，程穎婕看中的兩個包包極為稀有，柯震東使用信用卡時一擲千金。事後，柯震東哀嚎信用卡碌爆確定被停，並在社交平台上載自己口咬手袋的相片，轉頭兩款手袋就出現在程穎婕的限時動態上，意外洩「蜜」。
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