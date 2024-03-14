中娛星動：周杰倫拓事業版圖 錢搵錢入股大巨蛋？

台灣天王周杰倫（周董）出道30年，演藝事業一帆風順，還熱衷投資副業。據知有富商籌組購買大巨蛋團隊，傳周董有意入股，拓展自己的事業版圖。

周董向來喜歡投資，近日傳有富商正在籌組團隊購買台灣最大的室內場館大巨蛋，當中的10%股份會由其他有興趣的台灣業者入股，據悉周董亦有意加入，但就只是持股1%。

據知，台北大巨蛋位於台北市忠孝東路和光復南路之間，總面積約18公頃，可容納4萬人，而巨蛋體育館本體則佔地10.2公頃，可用作職棒中信旗下球隊的主場，附近更有商場、影城、辦公大樓和旅館等商業附屬設施，而該富商正在爭取台北大巨蛋的經營權。

事務所：想像力太豐富 對於周董有意投資大巨蛋股權一事，其事務所杰威爾音樂回應：「聽到這件事情我們跟大家一樣驚訝，想像力太豐富了！謝謝各位！」至於周董是否會在大巨蛋開個唱，杰威爾音樂亦回應道：「公司友人有提過此事，我們要看藝人檔期及其他相關因素，能否完全配合得來再作討論。」

至於周董的真人騷《周遊記2》，在最後一集中邀請到天后張惠妹（阿妹）驚喜登場。周董駕駛靚車帶住阿妹遊覽澳洲風光，兩人心情大佳，氣氛高漲之際更在車內即興合唱。