愛瑪Rose開P慶祝 宮廷Look襯影帝 麥當娜舉牌「趕客」

《奧斯卡金像獎》慶功派對星光熠熠，當中由美國流行音樂女王麥當娜（Madonna）舉辦的年度慶功派對，吸引大批紅星盛裝出席，「主人家」更化身小粉絲黐實出爐影帝施利安梅菲（Cillian Murphy）合照。

麥當娜在社交網分享多張派對照片，梳了一個法國宮廷頭的她，與子女躺在發泡膠粒上搞笑影相，又與出爐奧斯卡影帝施利安合照，見她拎住一張寫上「別煩我，我倦了！」的紙牌，又留言表示很高興見到最喜歡的演員（指施利安），抽水抽得真快！據知，剛完成新加坡巡唱、正休息兩個月的天后Taylor Swift，亦與球星男友Travis Kelce畀面現身。

另一個由雜誌《Vanity Fair》舉辦的派對亦吸引眾星助陣，包括出爐影后愛瑪史東（Emma Stone）、韓國女團BLACK PINK成員Rose、影后珍妮花羅倫絲（Jennifer Lawrence）及以透視裝真空上陣的巴西歌手Anitta等。美國真人騷女星Kim Kardashian亦與緋聞男友Odell Beckham Jr.前後腳現身，逗留不久便一同離開，轉場去Beyonce夫婦的慶功派對，Kim還被拍得摸Odell面。

楊紫瓊頒獎有心思 至於奧斯卡餘波未了，上屆影后楊紫瓊頒發「最佳女主角」給愛瑪時，將獎座先交給珍妮花羅倫絲再一同頒獎，原來背後有原因。楊紫瓊昨日在社交網上載現場照，解釋是希望將獎座交由愛瑪的最好朋友親自頒發；而當愛瑪致詞時，身後的珍妮花亦被拍得喜極而泣。

而羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）從上屆「最佳男配角」得主關繼威手上領獎時，全程沒望對方一眼而被鬧爆無禮，在事後的大合照中，見他搭着關繼威肩膀，似是網民「諗多咗」。至於「教父」阿爾柏仙奴（Al Pacino）頒「最佳電影」時亦出現蝦碌，他沒有提及提名電影的名字便拆開信封宣布《奧本海默》（Oppenheimer）得獎，惹來網民批評，他隨即發聲明澄清是監製的意思。