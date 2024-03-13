暢所欲玄：龍年財運

玄學每二十年便轉一次地運，共有九運，循環不息；隨着地運轉變，飛星的力量亦受影響。由2024年至2043年為下元九運，此二十年之中，九紫星為九星之中力量最強的財星，所以要好好善用九紫飛星的流年方位。

2024甲辰龍年，九紫星飛臨西南方，九紫星本身代表一切喜慶事宜，即使並非急於嫁娶或生兒育女，加以催旺亦百利而無一害。加上現已踏進九運，九紫星也是最得令的飛星，大利貴人及財運，若能催旺自然相得益彰，凡事喜上加喜。

九紫屬火，而木又生火，最適宜用土種植物來催旺，例如放一盆多果實的植物、泥種大葉盆景，便可達致木火通明之吉象，而擺放帶紫紅色的蘭花亦是理想之選。另外，也可在今年的西南一帶多放紫、紅、綠等色來催旺，例如紅色盆栽、揮春或地氈等等，也可長期開着一盞紅燈，皆有助提升喜氣。

至於金元寶或聚寶盆等吉祥物，同樣適合放在流年九紫星的方位，有助加強財星之力量。要注意的是，九紫星方位不宜堆放雜物，以免阻礙旺氣流動，也不利出現水種植物，和藍、黑及灰等顏色的物品，恐防將火氣減弱，有損其力量。

堪輿學家麥玲玲師傅