美容達人楊秀惠不時在社交網分享養生心得，近日天氣轉變大，令人容易出現咳嗽和痰多等問題，所以秀惠特意示範炮製止咳化痰茶，指咳嗽及睡得不好的朋友可以試試。材料亦相當簡單，只有陳皮和雪梨乾，浸泡清洗後煮15分鐘就可以飲用，秀惠覺得這款止咳化痰茶對她相當有效，煲好後會放在保溫壺，整天慢慢喝。