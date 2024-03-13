3月13日(三)
娛樂
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
03月13日 (三)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
楊秀惠教沖化痰茶
美容達人楊秀惠不時在社交網分享養生心得，近日天氣轉變大，令人容易出現咳嗽和痰多等問題，所以秀惠特意示範炮製止咳化痰茶，指咳嗽及睡得不好的朋友可以試試。材料亦相當簡單，只有陳皮和雪梨乾，浸泡清洗後煮15分鐘就可以飲用，秀惠覺得這款止咳化痰茶對她相當有效，煲好後會放在保溫壺，整天慢慢喝。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/娛樂/odn-20240313-0313_00282_065/楊秀惠教沖化痰茶
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc