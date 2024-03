藝人鄺潔楹(Judy)於社交網上載片段,她寫道:「I'm not sure what happened in the last 10 seconds, it still feels very unreal」,身穿睡衣的Judy在家中以捲髮器代替咪高峰唱起歌,又不停轉換場景,先後現身機艙、穿起雨衣走在街頭,最後現身演唱會會場,瘋狂地又唱又揈,興奮度爆燈!