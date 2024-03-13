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李元玲「峰」騷健身派福利
李元玲的腹肌線條令人大呼羨慕。
馬來西亞「鋼琴女神」李元玲不單止擁有高超琴技，更有着前凸後翹身形。熱愛健身的她經常在社交網晒出迷人身材，近日她加碼派福利，分享最近健身的影片，當中有不少性感靚相，讓大家一飽眼福。
見她穿上全黑運動套裝，雙手握着器械谷出深長事業線，相當有睇頭。而她露出的明顯腹肌線條，亦令不少網民直呼羨慕！
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