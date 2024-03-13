任達華貼錢拍戲 魏浚笙百厭 Stephy喊打

影帝任達華昨日率領同片的「仔女」鄧麗欣（Stephy）和魏浚笙（Jeffrey）一同出席宣傳活動。任達華自爆貼錢拍戲，又指Jeffrey最百厭，更即場嚴父上身，命令Jeffrey不要再周身郁，Stephy亦嫌煩，直指好想打「細佬」！

任達華和Stephy笑談合作電影《紅豆》的感受，異口同聲指同片的Jeffrey頑皮又嘈吵，戲內戲外都想打他作教訓！訪問期間，Jeffrey不斷周身郁，任達華突然嚴父上身：「你唔好再搖得唔得？」Jeffrey立即變乖企定定，場面搞笑，之後任達華再訓示：「佢好嘈，我想靜靜哋畫畫同聽歌都唔得，好煩！（煩過女人？）又唔會，佢係超級聰明仔。」他讚Jeffrey唱得演得又靚仔，但叮囑他不要再話人年紀大，Jeffrey立即賣口乖：「你年年18歲！」

任達華又笑說：「今次個個片酬好低，仲要貼錢萬歲，一個半月以來，我哋三個日日萬歲。」他們指不停食紅豆沙和菠蘿油以致長胖不少，Stephy則剛巧想上鏡胖一點。Jeffrey多謝任達華教導，並讚Stephy親切，但就直指年紀有差距，Stephy聞言即時扮嬲。

談善言再做媽媽 另外，談善言在電影《獄兒日記》飾演在獄中誕子的囚犯，她指睇劇本已很感動，是她第一次拍監獄戲，因此趁未開工前狂煲監獄電影。她之前拍《虎毒不》亦是演媽媽，笑言已步入拍媽媽戲的年紀。

凌文龍則在電影《把幸福拉近一點》演活真人真事改編的漸凍人症故事，他透露拍攝前與患者相處數天及試用輪椅，發現過馬路難度很高。提到片中有馬來西亞女神林明禎為他按摩，他讚對方按摩手勢舒服，笑指初時以為與她最多身體接觸，豈料卻被大隻仔羅浩銘擁抱得最多。