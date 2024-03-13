退票賠埋機票住宿 張學友有擔當 封完美偶像

歌神張學友正在內地辦巡唱，近日因感染新冠病毒而取消在上海的3場演出。不過學友相當識做，主辦單位前晚公布賠償方案，除了退票，還會賠償歌迷的機票及住宿費用！

現年62歲的歌神張學友近日在上海舉行《張學友60+巡迴演唱會》，惟上周四突然宣布他因感染新冠病毒，要取消本月8日至10日共3場演出。

主辦單位前晚公布賠償方案，如果歌迷選擇退票，可獲理賠償機票及酒店房租等相關費用。歌迷選擇退票後可憑單據報銷，中國國內機票賠償上限為2,000元人民幣（約2,177港元），國際機票上限則為5,000元人民幣（約5,442港元），以及上海酒店房租每晚800元人民幣（約870港元）。主辦單位同時宣布取消的3場演出將延期舉行，歌迷可保留門票等待屆時再入場睇騷。

歌迷留言激讚 各地歌迷紛紛留言大讚主辦方：「這個補償方案、補償力道，身為學友的粉絲真的很安心、很踏實」、「這補償方案誰看了不說一句學友哥有擔當」、「報銷額度是我們出差標準兩倍多了都……好大氣」、「有良心、有擔當，方案也相當誠懇詳盡，做甚麼都全力以赴的完美偶像。」