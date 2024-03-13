網民起樂「別怪她……」 粉絲影完相即閃 吳卓羲握手食檸檬

近年主攻內地的藝人吳卓羲人氣急升，所到之處必定引來大批粉絲包圍。日前他在馬來西亞宣傳新片，有女粉絲與他合照，當他主動伸手想握手時，對方已頭也不回閃走，呆在當場的他一臉尷尬。

由現場短片所見，數名粉絲與吳卓羲（Ron）站在布景板前合照，其中一名長髮低胸女粉絲相當養眼，合照後Ron禮貌地伸出手欲跟她握手，怎料該女粉絲掉頭就走，右手懸在半空的Ron呆呆地看着她的背影，場面尷尬又搞笑！

事件引來大批網民留言，更以Ron的經典歌《別怪她》開玩笑：「別怪她，別怪她，別再傷心，對吧？」、「可憐的吳唱K」、「唱K個表情超搞笑」，有網民批評該女粉絲欠禮貌，另有網民力撐她只是太緊張，以為影完相就要即刻走：「她不是有心的，損失了握手的機會。」

偕陳紫萱宣傳新片 Ron主演的電影《源生罪》明日在馬來西亞公映，同片還有任達華、張建聲及陳紫萱等，近日Ron偕女主角陳紫萱穿梭吉隆坡、檳城及怡保等地宣傳。今次是陳紫萱由舞台劇轉戰影壇後首部電影，她說：「這個機會很難得，面對眾多前輩，其實沒那麼緊張，因為他們真的一百分親民和很願意教導後輩，反而我對自己表現非常着緊，因為不想辜負他們的信任。」