齊聚「飯堂」大開食戒 ROVER合卺交杯 陳鎮亨賜食冧隊友

男團MIRROR的師弟樂隊ROVER前晚到譚仔三哥米線，試食期間限定的「酸菜湯好Duck Duck米線」與小食，亨仔自稱是「米線控」，將三哥當作「飯堂」，還在現場向隊友「賜食」，分甘同味。

樂隊ROVER四子陳鎮亨（亨仔）、卓金樂（Kim）、王希晉、雷濠權（Jason）前晚在奧海城譚仔三哥米線，試食全新推出的期間限定「酸菜湯好Duck Duck米線」及小食「烤烤味彩椒墨汁腸」和「黑芝麻奶蓋豆乳特飲」。亨仔最為食吃不停，又分甘同味向隊友「賜食」，四子更合卺交杯分享特飲，相當搞笑。

ROVER剛出道便迎來第一個搵真銀活動，他們希望陸續有來。而「米線控」亨仔自爆當三哥是「飯堂」，一星期幫襯四次，更喜歡吃特辣。問到是否擔心吃辣會影響唱歌？亨仔說：「冇乜影響，由細食辣食到大，習慣晒。」其他成員則指會在唱歌表演前忍口，暫時戒辣。

四子表示會專注做音樂，正籌備第2首新歌，又透露將為P1X3L主持的綜藝節目擔任嘉賓，預告會有驚喜給大家。問到他們是否玩得？亨仔即取笑希晉很小器，容易嬲，但四人現在就像參加《全民造星V》時一樣經常見面，好似兄弟親人，「小器」的希晉則笑言當亨仔是仇人。

初踏紅館印象深刻 亨仔與Kim近期為陳蕾演唱會做嘉賓，亨仔坦言覺得很難忘，因為人生中可能只有這一次機會在紅館表演，所以自己相當珍惜。而Kim指初次踏入紅館很緊張，後來決心放開去表演，希晉笑說：「我同Jason淨係喺台下睇。」Jason就開玩笑道：「都係嗰句，一眼都冇望過我哋。」

講到陳蕾邀請形象插水的學員魏念恩（Nathan）上台表演惹起爭議，他們指綵排時沒有談及之前發生的事，希望給予對方空間。問到Nathan是否有意出道？Kim則說：「佢冇講話想或者唔想出道，以我所知佢依家都返緊工。」