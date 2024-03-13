朱晨麗等足4年 母女團聚 胡定欣起早貪黑 開鏡3日即瘦

視后胡定欣昨日出席宣傳活動，談到早前與黎耀祥合作，直指獲益良多，亦與對方甚有緣分。她因「頂天立地」的工作時間表而消瘦不少，透露體重曾低於50kg！

《香港影視娛樂博覽2024》進行得如火如荼，胡定欣、視帝黎耀祥與朱晨麗等昨午同台，宣傳參演的劇集《反黑2》及《巾幗梟雄之懸崖》。定欣在《巾》劇與祥仔合作，直言獲益良多：「喺佢身上學到好多嘢，佢嘅記憶力非常好，再長嘅對白都難唔到佢。《巾幗》系列我由第一輯已開始參演，可以話同黎耀祥好有緣分，呢套劇亦係我嘅情意結。」

她指今次「破紀錄」僅花兩個半月就完成所有拍攝：「通告被形容為『頂天立地』，最早同最夜我都有份，拍到第3日就開始消瘦，好耐冇試過體重Under 50kg！」祥仔亦指拍攝日程很長，開鏡後發現自己每日的運動量都超標。談到堅持「一年一劇」的工作模式，他坦言：「體力唔及以前，況且拍咗咁多年，角色同劇本好多都試過，依家精益求精。」

《新聞女王2》誠徵奸角 同場的監製鍾澍佳被追問《新聞女王2》籌備進度，他表示：「年底或出年年初開鏡，演員嘅檔期都Block晒，主要係睇劇本嘅進度。作為《新聞女王》嘅延續篇，會加入新角色，我會加入兩位女主播，一忠一奸，但仲未諗到應該邀請邊個，歡迎演員自薦。」而朱晨麗指早前媽媽來港與她相聚，兩母女因疫情關係已4年沒見面，又指早前拍攝《反黑英雄》打個不停。

另外，TVB及邵氏集團前晚公布今年將推出多部劇集及電影，有份出席的楊茜堯與林夏薇談到主演劇集《黑色月光》，表示雖在劇中角色對立，但現實中兩人感情十分要好，搞到情緒大亂。而宣萱夥拍陳豪、馬國明及黃宗澤演出新劇《執法者們》，令她大感新鮮，陳豪則打趣從未見過這樣的宣萱，大讚對方今次溫柔可愛，氹得宣萱開心不已。