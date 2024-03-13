中娛星動：胸戰完勝 新劇受捧 白鹿全方位狙擊 趕絕吳謹言

內地女星白鹿與吳謹言同屬著名製作人于正旗下，所以經常被比較。白鹿近年無論人氣及工作量都「完勝」吳謹言，近日她們各自出席活動，但不約而同穿上紅色戰衣，隔空過招！白鹿未有「放生」對方之意，吳謹言雖以吊帶裙力谷「事業線」搶Fo，但不敵白鹿大晒白滑雪乳與長腿「上下夾攻」，被網民揶揄輸足九條街！

吳謹言早年憑電視劇《延禧攻略》爆紅後，因被指耍大牌及工作態度差等，人氣一直低迷，不過，其經理人于正一直致力助她重返頂流之位，近期除了開古裝劇集《春花厭》安排她擔正女一外，又不止一次公開讚賞她，可惜吳謹言的事業至今仍未見起色。《春》劇上月在社交平台公布網上預約觀看人數破10萬，但之後就沒有再更新，預計是升量速度緩慢，反觀白鹿與敖瑞鵬主演的劇集《白月梵星》，預約觀看人數日前已破100萬，足足是《春》劇的10倍！

由於白鹿拍攝的劇集深受觀眾歡迎，故工作多不勝數，相反吳謹言則寥寥可數。近日兩人分別亮相不同品牌的活動，明知網民定必會拿來作比較，白鹿依然沒有給吳謹言留「生路」，現身品牌活動時罕有谷胸上陣，以一襲Deep V暗紅套裝唧出「小峽谷」，雪白雙峰若隱若現，配上性感妝容，忽然索爆即登上熱搜，她同時大晒白滑長腿，睇到宅男勁心動，令多個跟她打扮有關的話題登上熱搜，極受網民關注。

親民舉動加晒分 相反吳謹言就顯得「力不從心」，雖然身穿紅色吊帶長裙，又將「平板胸」谷到盡，可惜「能力」有限，袒胸露臂亦無助熱度，而且裙身太長又與黑色短靴連在一起，感覺猶如「小矮人」，更有網民拿她的穿搭與街市穿上紅色膠圍裙的賣魚裝比對，相當刻薄！

吳謹言外形及熱度輸了一截，白鹿遙遙領先，有指她接受媒體訪問時，眼見有記者差點絆倒，即出手拉着對方，以免對方出醜人前，獲讚親民，再度加分！至於吳謹言出席活動只全程保持禮貌的微笑，表現木納。