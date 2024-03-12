娛樂

宋枝恩10月出嫁

韓國女團Secret出身的33歲女星宋枝恩，去年12月透過社交網宣布與下半身癱瘓的網紅朴維拍拖，兩人在教會認識，公開戀情後曾拍片大談相戀過程。昨日有消息指二人將於今年10月9日在首爾清潭洞舉行婚禮，婚禮會低調舉行，只招待雙方家人和朋友出席。而他們昨午雙雙現身KBS電視台，參加節目《不朽的名曲》的錄影。
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