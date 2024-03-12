激讚朴寶劍帥得不真實 IU個唱吸金5,700萬

韓國樂壇天后IU在韓國的個唱前晚圓滿落幕，尾場請來新劇拍檔朴寶劍做表演嘉賓。今次演唱會全場爆滿的IU宣布將再接再厲，今年9月在設有66,000席的首爾世界盃競爭場再開騷。

IU於本月2、3、9及10日在首爾奧林匹克體操競技場舉行共四場演唱會，吸引來自世界各地的粉絲赴韓睇騷，四場共六萬席全部坐滿，吸金逾5,700萬港元。

今次個唱吸引不少圈中人捧場，除了男友李鍾碩、內地女星湯唯、著名主持劉在石、朴明秀及梁世贊外，亦請來人氣女團NewJeans、RIIZE及LE SSERAFIM擔任嘉賓，前晚的演出則由IU的新劇《您辛苦了》的拍檔朴寶劍擔任表演嘉賓，IU大讚他靚仔：「他是既可靠又帥氣的朋友，大家看到畫面時會覺得帥得很不真實，但如果看到真人的話，肯定會揉眼睛。」平時唱得兩嘴的朴寶劍演繹IU的《春天、愛情、櫻花之外》和他首張單曲《去看星星吧》。

Encore唱足80分鐘 而IU唱出《Celebrity》、《Blueming》及《eight》等Hit歌，唱足280分鐘，單是Encore便佔了近80分鐘，她即場接受粉絲點唱，唱出11首粉絲想聽的作品，她笑指夢想是到71歲還繼續開騷，因知道今次有不少粉絲未能成功搶到門票入場，IU率先預告今年9月21及22日將在首爾世界盃競爭場舉行Encore演唱會，招待逾12萬粉絲入場。而她將於月底起在亞洲及歐美多個城市舉行巡唱，至於香港站將於5月25及26日舉行。