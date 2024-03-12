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林詩枝辣妻放電
「馬國女神」林明禎擁有天使面孔及魔鬼身材，家姐林詩枝同樣身材火辣，經常在社交網派福利，最近上載的水着照更成為網上熱話。已為人妻及人母的她，在啡色泳衣外披上襯衣，跌膊微微張嘴對鏡頭放電，魅力十足。她日前又分享短片，穿上比堅尼Top襯短裙搔首弄姿，透露已戒酒兩個月，並說：「可以每天都這樣子嗎？」
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