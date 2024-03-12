冇仔生焗搵「外援」？ 陳喬恩鬧爆造謠者：關你屁事！
向來恩愛的台灣女星陳喬恩與馬來西亞富二代老公Alan，自2022年結婚後一直膝下無子，不時傳出陳喬恩急求子，否則「抱孫心切」的奶奶就會搵人幫手生，更有指她備孕失敗，要靠藥物緩解情緒，對於種種傳聞，陳喬恩終忍不住爆Seed反擊！
「老娘過的滿爽的」
前日她突然在社交網發長文，揚言出道22年，每次看見造謠者的荒唐言論都一頭霧水，以前更會嬲到想提告。她公開數個網上的失實言論，認為自己應該被尊重及被愛，覺得每個人都有權利及自由選擇自己想要的生活方式，因為人只能活一次，她又補充：「生孩子並不是我此刻人生的第一追求，我也不覺得如果不生孩子，我的人生會有多麼的不完整，或者不完美。」
因公眾人物身份而令生育問題備受關注，她幽默地正面回應：「那個……姊都要45歲了，你們覺得有必要這麼拚嗎？」文末她再鬧爆造謠者：「And其實只要一句，老娘過的滿爽的，生不生關你屁事~oops！」不少網民留言鼓勵，表示欣賞她的真性情，她亦親身回應：「年紀大了偶爾有表達欲，哈哈哈！」
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