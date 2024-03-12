冇仔生焗搵「外援」？ 陳喬恩鬧爆造謠者：關你屁事！

「老娘過的滿爽的」

前日她突然在社交網發長文，揚言出道22年，每次看見造謠者的荒唐言論都一頭霧水，以前更會嬲到想提告。她公開數個網上的失實言論，認為自己應該被尊重及被愛，覺得每個人都有權利及自由選擇自己想要的生活方式，因為人只能活一次，她又補充：「生孩子並不是我此刻人生的第一追求，我也不覺得如果不生孩子，我的人生會有多麼的不完整，或者不完美。」