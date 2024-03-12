娛樂

何依婷美貌升級激似方媛

何依婷的近照被指似足「天王嫂」方媛（小圖）。 何依婷的近照被指似足「天王嫂」方媛（小圖）。
何依婷的近照被指似足「天王嫂」方媛（小圖）。
無綫小花何依婷近日在社交網晒出打高爾夫球的照片，重度美顏濾鏡下的她眼大大面尖尖，美貌驚現大進化，更被指激似「天王嫂」郭富城太太方媛。何依婷穿上白色背心及以長袖打底，留言：「Golf Day！」之後又晒出打Golf片段，她穿上緊身長褲，大騷誘人身材之餘，球技亦相當不俗。
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