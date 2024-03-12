晒曲線閃爆獻唱 姚子羚柬埔寨登台 坐定定自保

無綫花旦姚子羚近日不停登台吸金，為了搵真銀，更飛往早前有不少港人遭詐騙的柬埔寨。完騷後她並未有落車打卡，非常保護自己，小心駛得萬年船！

43歲的姚子羚去年年底與幾位「胡說八道會」好姊妹胡杏兒、李施嬅、胡定欣及黃智雯，拉隊到美國舉行巡唱，密密搵真銀。她最近又有機會出埠登台，不過今次的地點是早前有不少港人在當地遭詐騙的柬埔寨。

子羚大前日到柬埔寨金邊一間酒店出席《龍年迎春晚宴》活動登台獻唱，她身穿銀色閃閃貼身裙，大騷S形曲線及長腿，吸引不少人找她集郵，心情大靚的她來者不拒，更大派心心。雖非歌手出身，但子羚有早前到美國開騷的經驗，加上本身歌喉不俗，獲觀眾大讚唱歌好聽。同場的趙永洪分享了當日的照片，子羚昨日亦上載在當地拍下的影片，見她在車上欣賞當地風景，未有落車打卡，明顯小心翼翼。

林秀怡分享見聞 以往不少香港藝人都會去柬埔寨登台，不過當地的治安一度令人擔憂。林秀怡曾指早年到柬埔寨登台唱歌時，見證邊檢人員索取貼士，又指坐車去酒店表演場地，要付錢給當地警察開路護送，工作人員也千叮萬囑不能離開酒店，以免人身安全受威脅。