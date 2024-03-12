任賢齊受騙 同小鮮肉隻揪 古天樂做「爛Gag王」 睇天氣揣摩角色？

藝人古天樂、林峯、羅子溢及王敏奕昨日現身影視展活動，古仔以新片角色「龍捲風」來開玩笑，自言睇天氣報告來準備角色，爆笑全場！導演鄭保瑞踢爆古仔平時都愛搞「爛Gag」，影帝都有幽默一面！

《香港國際影視展2024》昨日開鑼，不少影視投資公司舉行活動，寰亞記者會推介多部影視作品，當中以鄭保瑞導演，古天樂、任賢齊及林峯主演的電影《九龍城寨之圍城》，以及佘詩曼、林峯、羅子溢、陳靜、王敏奕與許紹雄合演的劇集《家族榮耀之繼承者》最受注目，作品中多位主角也有現身撐場，並在台上分享感受。

《九》片預告片中，古天樂與多位演員動作連場，古仔的角色叫「龍捲風」，主持問他如何為角色做準備時，他笑言：「睇多啲新聞同天氣報道，就知龍捲風係點。」主持接話：「你個角色應該係好鍾意講爛Gag。」導演鄭保瑞說：「你講中咗。」令全場大笑！而任賢齊笑稱被騙，因講明飾演「大佬」不用動手，但正式拍攝時卻被安排跟年輕演員對打。

羅子溢唔得閒感受「艷福」 羅子溢在預告片內跟王敏奕和梁諾妍有感情戲，被指艷福無邊，他表示：「好多嘢要顧，包括劇情推進同女對手感受。（你嘅感受呢？）冇咁多空間去諗。」王敏奕自稱飾演他的小秘書，身旁的陳靜即爆笑。而林峯透露今次是第六次跟阿佘合演情侶，至於許紹雄表示與阿佘演父女的次數多到數不清，故去年索性上契。