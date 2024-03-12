娛樂

Kawaii婚禮覓良緣

Kawaii擔任主持炒熱氣氛。 Kawaii擔任主持炒熱氣氛。
Kawaii擔任主持炒熱氣氛。
一向是「氣氛擔當」的Kawaii為今次活動擔任主持，透露今個星期將飛到馬來西亞出席朋友的婚禮，朋友希望她可以任婚禮主持，她說：「我都想幫手，但仲考慮緊，因為擔心兩地文化有所差異。」Kawaii又笑指朋友稱可以在婚宴上介紹很多拿督給她認識，熱心做紅娘。
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