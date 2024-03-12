新歌MV挑戰BL劇情 盧信宥贈粉紅睡衣 盼鄧家杰有人錫

選秀節目《全民造星V》出身的盧信宥（Ash）日前來港宣傳新合唱歌，他與好友鄧家杰（Kakit）互送禮物，Ash送贈粉紅色女性睡衣，望對方早日找到另一半照顧！

Ash前日在將軍澳中心出席白色情人節派對及新歌MV首播會，並找來同是《造星V》出身的Kakit、創作女歌手黃曦桃（TAOTAO）、新人黃梓僑及李雨青擔任嘉賓。活動上，Ash和Kakit互送情人節禮物，Ash送上女性睡衣，Kakit則送了保溫杯。Ash笑言看到Kakit的緋聞雖然不知真假，但希望他找到好的另一半照顧他，Kakit則指知道Ash新年時生病，同樣祝福他有人照顧。

工作狂忙不停 Ash與Kakit均是工作狂，事業心超強。來自馬來西亞的Ash在當地投資開設演藝學校，又在香港推出新歌，要同時兼顧兩邊，下半年更會推出個人作品，可能因工作太忙缺乏休息，令免疫系統出現問題，之後會多加注意身體。Kakit同樣滿腹大計，將於4月推出新歌，又透露MV跟Ash一樣有驚喜演出。

Ash的新歌《我一個孤單空虛發覺夜漫長》與TAOTAO合唱，MV分為3個故事，其中Ash跟新人黃梓僑有BL情節，拍攝當日兩人初次見面就要整蛋糕表達溫馨感覺，Ash大讚黃梓僑對鏡頭敏感，兩人演技大爆發，很快就完成拍攝。另外，TAOTAO又感謝《造星》粉絲的媽咪推介Ash與她合唱，初次見Ash就是在錄音室，已感受到他唱歌的力量。