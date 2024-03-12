搬枱掛海報一腳踢 謝霆鋒「打雜」 嘆演員唔易做

藝人謝霆鋒現身影視製作攤位「打雜」，搬枱、掛海報一腳踢，難怪他打趣表示：「當演員不容易。」而其主演的動作電影首次公開相關海報，霆鋒展示43吋胸肌！

霆鋒日前返港數天，為王雙駿演唱會站台演出後，昨日已匆匆離港，不過臨走前抽出少許時間，特意現身灣仔會展，巡視英皇電影的影視攤位，「監督」自己主演新片《海關戰線》及《怒火漫延》海報掛上燈箱的情況，吸引同場大批電影人駐足圍觀。

有關方面昨日發布霆鋒到場時的片段，見他放下身段「打雜」，落手落腳搬枱搬櫈，之後再幫手把海報放入燈箱，又拿起雞毛掃撥走海報上的灰塵，他邊掃邊笑說：「幫學友哥（張學友）洗吓面先……依家做演員真係一啲都唔容易，凡事要親力親為！」《怒》片海報掛在當眼處吸客，赫然發現演悍匪的霆鋒赤膊上陣，大騷43吋胸肌，更手執重型槍械兼目露兇光，造型相當吸睛。

新片陸續推出 據悉，《怒》片原定去年12月關機，但身為動作導演的霆鋒與劇組對這套動作戲要求甚高，故延至農曆年前才大致殺青，尚有幾場文戲留待月底補拍，而團隊月內將投入後期製作，初步預測該片最快可於年底上映，至於《海》片已鐵定年中左右推出。而霆鋒「處男執導」的電影《新警察故事2》目前已投入籌拍階段，預計數月內可以正式開鏡，這亦是他相隔20年後，再與《新》片台前幕後聚首合作，不少影迷都密切期待，相信霆鋒今年留守香港開工的時間將會飆升。